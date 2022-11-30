Власти Дагестана прокомментировали отставку мэра Махачкалы

Глава Дагестана Меликов об отставке экс-мэра Махачкалы: кадровые назначения имеют конец

Глава Дагестана Сергей Меликов впервые прокомментировал отставку мэра Махачкалы Салмана Дадаева. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

«Все кадровые назначения имеют начало и имеют окончание. Он принял решение перейти на другую работу в столице нашей страны. (...) Ему сделали кадровое предложение и он его принял», — сказал Меликов.

Исполняющим обязанности мэра Махачкалы назначен Ризван Газимагомедов. По словам главы Дагестана, Газимагомедов является компетентным специалистом, имеющим большой опыт работы в законодательном органе.

«Он долгие годы проработал в ведущих государственных корпорациях. Имеет солидное, на мой взгляд, очень полезное для Махачкалы строительное образование», — добавил Меликов.

Об отставке Дадаева стало известно на внеочередной сессии городского собрания депутатов 28 ноября. По словам бывшего градоначальника, соответствующее решение было принято для развития города.