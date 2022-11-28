Мэр Махачкалы подал в отставку

Мэр Махачкалы Дадаев подал в отставку

Мэр Махачкалы Салман Дадаев подал в отставку. Об этом он заявил на внеочередной сессии городского собрания депутатов, пишет ТАСС.

По его словам, соответствующее решение было принято для развития города. «Я предлагаю, уважаемые депутаты, рассмотреть вопрос сложения моих полномочий», — обратился к парламентариям Дадаев.

Вместе с тем градоначальник добавил, что его ждет другая работа.

Ранее мэр Ульяновска Дмитрий Вавилин сообщил, что уходит со своего поста в связи с переходом на работу в оборонно-промышленном комплексе. «Перед российской промышленностью стоят большие задачи. Это программы по импортозамещению, увеличению гособоронзаказа. Решать их нужно максимально быстро, качественно и эффективно. Поэтому после раздумий все же принял предложение о работе в оборонно-промышленном комплексе», — подчеркнул Вавилин.