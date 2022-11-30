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16:23, 30 ноября 2022Культура

Солист «Непары» высказался об уехавших из России артистах

Cолист «Непары» Александр Шоуа осудил уехавших из России артистов
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Александр Шоуа

Александр Шоуа. Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Солист группы «Непара» Александр Шоуа выразил свое отношение к артистам, покинувшим Россию. Его слова приводит издание «Народные Новости».

Певец осудил звезд, выступивших против специальной военной операции на Украине и уехавших из страны. «Я об этих артистах не думаю вообще, они для меня перестали существовать. Ладно еще, если бы они поехали лечить болезнь, такую как отсутствие сердца. Но когда человек кроме того, что уезжает, еще и высказывает мнение, к которому никто прислушиваться не будет, кроме него самого... Я не люблю все, что связано с теми, кто убегает», — высказался исполнитель.

Шоуа отметил, что сам никогда не уехал бы из страны. «Даже если приходится уехать на пару дней, тут же мечтаю обратно вернуться, потому что милее моей страны, которая меня воспитала и сделала меня человеком, для меня нет», — поделился он.

По мнению композитора, артист должен быть патриотом своей страны. Если же такой человек ругает свое государство, но при этом живет в России и собирает там залы, то ему «нужно быть не на родине», заверил Шоуа.

Ранее звездный адвокат Сергей Жорин рассказал о разных видах наказания для уехавших артистов.

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Дениза Мацаева
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