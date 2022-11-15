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13:56, 15 ноября 2022Культура

Звездный адвокат рассказал о разных видах наказания для уехавших артистов

Адвокат заявил, что уехавших артистов будут наказывать в зависимости от их активности
певица Монеточка

певица Монеточка. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Звездный адвокат Сергей Жорин заявил о том, что уехавших из России артистов будут наказывать в зависимости от уровня их активности. Об этом он сообщил в беседе с News.ru.

По словам юриста, инструментарий давления на деятелей культуры «очень обширный». Последствия зависят от степени радикальности высказываний покинувших страну артистов.

Жорин отметил, что звезды могут понести административную или уголовную ответственность за дискредитацию ВС РФ, а также могут быть признаны иностранными агентами или лишены российского гражданства: «Есть масса вариантов. Скажем, силовики могут более пристально следить за тем или иным человеком, но так, чтобы это не выглядело как давление».

Адвокат подчеркнул, что если у критикующего или покинувшего страну культурного деятеля есть бизнес в России, то он может рассчитывать на «внимание с обвинительным уклоном» в сторону его организации.

«Выбор наказания зависит не только от активности в выражении несогласия, но и от того, на каком уровне оно будет замечено. Это может быть как Екатерина Мизулина со своей Лигой безопасного интернета, так и первые лица государства», — добавил Жорин, заявив, что в последнее время появилось предложение о конфискации имущества «тех, кто уехал за границу».

Ранее депутат Государственной Думы Дмитрий Гусев предложил лишить финансирования артистов, не поддерживающих власть.

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Анастасия Астахова
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