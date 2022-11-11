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12:39, 11 ноября 2022Культура

Депутат Гусев рассказал о планируемых изменениях в сфере культуры

News.ru: депутат Гусев предложил лишить финансирования артистов, не поддерживающих власть

Фото: Andrey Arkusha / Globallookpress.com

Депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Дмитрий Гусев рассказал о планируемых изменениях в сфере культуры и шоу-бизнеса. Об этом он сообщил в беседе с News.ru.

Политический деятель отметил, что на одной из последних встреч с министром культуры России Ольгой Любимовой фракция выступила с предложением о выделении средств на создание агитбригад, дающих возможность всем желающим деятелям культуры посещать передовую зону специальной военной операции (СВО).

«Это наша партийная позиция, и это сейчас важно. Во время Великой Отечественной войны в агитбригадах участвовали 45 тысяч артистов. А сколько сейчас артистов находятся в Донбассе? Дмитрий Певцов, Владимир Стеклов, Сергей Куприк... Их по пальцам можно пересчитать!» — рассказал Гусев.

Депутат добавил, что в Госдуме будет обсуждаться подготовленный законопроект об «отключении от госфинансирования тех деятелей культуры, которые занимают антигосударственную позицию». По его словам, проект будет относиться не только к режиссерам, продюсерам и артистам, но и к государственным служащим.

«Это будут изменения в Трудовой кодекс. Если вы чиновник и не поддерживаете спецоперацию — до свидания, увольняйтесь. Либо, будьте добры, занимайте государственную позицию», — подчеркнул политический деятель.

Ранее депутат Госдумы и актер Дмитрий Певцов предложил включить в экспертные советы Минкульта силовиков, психологов и представителей духовенства.

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Анастасия Астахова
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