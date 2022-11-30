В Китае запретили продажу белой бумаги из-за ее использования на протестах

Компания M&G Stationery запретила продажу бумаги из-за ее использования во время протестов

Компания-производитель канцелярских товаров M&G Stationery с более чем 80 тысячами торговыми точками по всему Китаю решила запретить продажу листов белой бумаги формата A4 как в интернет-магазинах, так и офлайн, с 29 ноября. Решение связано с тем, что некоторые протестующие писали антиправительственные лозунги на листах бумаги, пишет CNN.

О том, что компания не будет продавать бумагу, говорилось в одном из внутренних писем, распространившихся по китайским соцсетям. В нем утверждается, что запрет введен для «поддержания национальной безопасности и стабильности» и для того, чтобы «помешать преступникам накопить большое количество белой бумаги формата А4 и использовать ее для незаконной подрывной деятельности». Представители M&G Stationery также осудили митинги.

Сразу после этого акции компании упали на 3 процента.

M&G Stationery базируется в Шанхае и продает свою продукцию более чем в 50 странах и регионах по всему миру. В настоящее время компания котируется на Шанхайской фондовой бирже.

Поводом для протестов стал пожар в городе Урумчи в Синцзяне, в результате которого погибли 10 человек. Сообщалось, что из-за ограничений на передвижение, введенных из-за COVID-19, не удалось спасти людей. Протестующие требуют ослабить коронавирусные ограничения, некоторые также настаивали на отставке председателя КНР Си Цзиньпина. Власти жестко разгоняют митинги.