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06:25, 30 ноября 2022Экономика

Экспорт российского подсолнечного масла вырос вдвое с начала сезона

«Ъ»: РФ экспортировала 344,6 тысяч тонн подсолнечного масла за два месяца сезона

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

За сентябрь и октябрь 2022 года Россия экспортировала 344,6 тысяч тонн подсолнечного масла. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участника рынка.

Уточняется, что это более чем в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Основными покупателями, по данным «Ъ», за этот период являлись Турция (136 тысяч тонн), Китай (82 тысячи тонн) и Индия 34 (тысячи тонн).

Эксперты допускают, что к концу сезона поставки могут обновить рекорд. Издание также напомнило, что с октября на экспорт продукта установлена нулевая пошлина.

По словам директора «Совэкона» Андрея Сизова, подобное резкое увеличение объемов экспорта подсолнечного масла объясняется наращиванием производства, привлекательными мировыми ценами, нулевой экспортной пошлиной и сокращением поставок этого продукта с Украины. Директор дивизиона экспортного потенциала ГК «Эфко» Алексей Гаврилов также добавил, что важную роль здесь сыграл фактор переходящих запасов сырья с прошлого сезона, которые на фоне ожидания рекордного урожая подсолнечника обеспечили загрузку заводов и рост экспорта в натуральном выражении.

В мае правительство России обнулило ввозные пошлины на оборудование и материалы, необходимые для реализации инвестпроектов. В первую очередь речь идет о таких отраслях, как сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, строительство, IT-сфера.

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Марина Совина
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