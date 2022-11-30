Онколог назвал мужчинам способ сохранить зимой «самый важный орган»

Врач Полянский: чтобы сохранить простату зимой, нужно носить подштанники и не моржевать

Чтобы зимой сохранить здоровье простаты, нужно не моржевать и носить теплые трусы или подштанники, посоветовал онколог Владимир Полянский. Способы не застудить зимой этот орган он назвал в беседе с News.ru.

По словам врача, зимой для мужского здоровья вдвойне опасны ветреная погода, сквозняки и слишком легкая одежда. «Зимой самый важный орган мужчины — простата — подвержен воздействиям низких температур, поэтому обязательно носите подштанники или утепленные трусы, зимние штаны или джинсы», — предостерег Полянский, попросив избегать моржевания, купаний в проруби и выхода на улицу сразу после бассейна.

Среди косвенных симптомов застуженной простаты он назвал проблемы при мочеиспускании, которое может происходить слишком часто и с трудом, боли в пояснице и паху или озноб. «При внезапном возникновении подозрительных симптомов лучше обратиться к врачу, так как простата — достаточно хрупкий и даже нежный орган», — заключил Полянский.

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