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10:34, 29 ноября 2022Забота о себе

Врач назвал пожелтение кожи и белков глаз симптомом смертельной болезни

Хирург Мухаметов предупредил, что пожелтение белков глаз может быть симптомом рака печени

Фото: Shutterstock

Пожелтение кожи и белков глаз могут быть симптомами механической желтухи или рака печени, предупредил хирург «СМ-Клиники» Ильдус Мухаметов. Врач назвал «Ленте.ру» и другие признаки этой смертельной болезни.

Изменение цвета кожи и белков глаз — симптом, который нельзя игнорировать, заявил врач. Если он сочетается с общим недомоганием, усталостью, болями в правом подреберье, то высока вероятность, что так проявляется механическая желтуха.

По словам Мухаметова, желтуху принято считать младенческим заболеванием. Как правило, оно возникает на второй-третий день после рождения ребенка, имеет вирусную природу и зачастую проходит за пару недель. Механической желтухой болеют взрослые люди, и она гораздо опаснее.

На появление желтого пигмента на коже и слизистых влияет переизбыток билирубина. Это вещество желтого цвета, образующееся при расщеплении красных кровяных телец. Когда эритроциты погибают, печень утилизирует их. Но если разрушенных эритроцитов слишком много, печень не справляется, и билирубин накапливается в критических количествах

Ильдус Мухаметовхирург

Пожелтение вкупе с потемнением мочи, кожным зудом, снижением артериального давления, тошнотой и рвотой, повышением температуры тела, привкусом горечи во рту и светлым калом указывают на крайне опасные состояния — заболевание поджелудочной железы, воспаление желчевыводящих путей, а также опухоли, в том числе злокачественные, разъяснил собеседник «Ленты.ру».

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«Если опухоль настолько выросла, что сдавила желчный проток, мы имеем дело с пациентом на III-IV стадии заболевания и невысокими шансами на выздоровление. Если пациент поступает в клинику с явными признаками механической желтухи, первое, что будут делать специалисты, — всеми силами снижать уровень билирубина в его крови, чтобы предотвратить самое страшное», — объяснил Мухаметов.

По его словам, снижение уровня билирубина в крови жизненно необходимо для того, чтобы приступить к лечению, будь то хирургическое вмешательство, химиотерапия, лучевая терапия. Затем врачи должны решить проблему с желчеоттоком: пациенту ставят дренаж, делают шунтирование или устанавливают стент в желчный проток. Обычно после этой манипуляции симптомы желтухи проходят уже через две-три недели.

«Однако давать прогнозы в случае с механической желтухой как проявлением рака врачи не берутся. Поскольку речь идет о поздних стадиях болезни, то лишь в исключительных ситуациях получается достичь ремиссии», — резюмировал хирург.

Ранее онколог Иржи Кубес назвал неочевидные симптомы одного из самых стремительных видов рака. Он отметил, что боль в горле может говорить о развитии опухоли головы и шеи.

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Вера Владзиевская
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