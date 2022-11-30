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16:43, 30 ноября 2022Культура

Звезда «Один дома» получил ожог головы во время съемок сцены с горящей шапкой

Актер Джо Пеши рассказал о полученном ожоге во время съемок комедии «Один дома»
Джо Пеши

Джо Пеши. Кадр: фильм «Один дома»

Звезда комедии «Один дома» Джо Пеши получил ожог головы во время съемок сцены с горящей шапкой. О полученной травме актер рассказал в интервью изданию People.

«В дополнение к ожидаемым шишкам, синякам и общей боли, которые ассоциируются с таким типом физическом комедии, я получил серьезные ожоги на макушке во время сцены, где у Гарри горит шапка. Мне посчастливилось, что тяжелые трюки выполняли профессиональные каскадеры», — отметил Пеши.

Он появился только в первых двух фильмах «Один дома» и не принимал участие в четырех последующих сиквелах. На вопрос о том, планирует ли он когда-нибудь вернуться к роли Гарри, актер ответил, что будет «трудно воспроизвести» атмосферу оригинальных фильмов. «Сейчас другое время и взгляды. Приоритеты изменились за 30 лет», — заявил Пеши.

Осенью прошлого года на сервисе Disney+ года вышел ремейк «Один дома». Главную роль исполнил 12-летний Арчи Йейтс, известный по «Кролику Джоджо». Его герой Макс Мерсер остался один дома, пока семья улетела на зимние каникулы в Японию.

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Марина Погосян
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