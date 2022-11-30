Описаны последствия решения Польши обязать украинских беженцев платить за жилье

Политолог Коньков: присутствие украинцев не способствует экономической стабильности ЕС

Открывая свои двери для украинцев, европейские страны считали, что это будет краткосрочный эксперимент. Сейчас они пытаются искать выход из сложившейся ситуации, считает кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Александр Коньков. В беседе с «Лентой.ру» он оценил последствия решения Польши обязать украинских беженцев платить за жилье.

Реакция украинских беженцев

Стало известно, что в Польше захотели обязать украинских беженцев платить за длительное проживание в предоставленном государством жилье. Соответствующее решение принял кабмин Польши. Уточняется, что украинцы после 120 дней проживания должны будут компенсировать 50 процентов стоимости размещения и питания, но не более 40 злотых.

Украинцами это будет встречено без особой радости Александр Коньков политолог

«Я думаю, что реакция украинцев может носить разный характер, в том числе и эмоциональный, с открытыми манифестациями. Но перспектив у такого рода явлений нет, потому что украинцы не влияют на польскую власть. Они не участвуют в выборах, если только у них нет польского гражданства», — считает Коньков.

Поэтому могут быть эмоциональные всплески, но если они будут нарушать местное законодательство, то такого рода поступки будут активно подавляться, прогнозирует политолог. «В других странах Евросоюза это тоже может приобрести характер солидарности», — добавил он.

Проблема для Евросоюза

Проблема с беженцами не новая для стран ЕС, заметил Коньков.

«За прошедшее десятилетие выработались определенные регламенты с точки зрения того, как развивать соответствующие программы. При этом понятно, что ситуация с Украиной носит беспрецедентный характер», — рассказал он.

Политолог убежден, что, открывая свои двери для украинцев в начале этого года, европейские страны рассчитывали, что это будет краткосрочный эксперимент.

«Но с учетом затянувшегося кризиса и с учетом неготовности самой Европы активным образом искать выхода из сложившейся ситуации, приходится разрешать социальные последствия, которые будут обостряться с учетом того, что внутри ЕС будут нарастать проблемы экономического характера для местного населения», — считает он.

А присутствие большого числа граждан соседнего государства не будет способствовать ни экономической стабилизации, ни нормализации в обществе Александр Коньков политолог

«Поэтому такого рода решения вполне ожидаемы и предсказуемы. Никто выгонять, наверное, не станет, но будут создаваться условия, которые будут позволять выходить на какую-то точку безубыточности для бюджета и конкретного государства, и Евросоюза в целом», — заключил Коньков.

Ранее стало известно, что беженцы с Украины численностью от 1,1 до 1,2 миллиона планируют остаться в Польше на долгий срок. Свыше 90 процентов желающих находиться в стране — женщины с детьми.