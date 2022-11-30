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22:44, 30 ноября 2022Россия

Власти российского региона призвали вернуться к масочному режиму

Калининградский Роспотребнадзор призвал вернуться к ношению масок в общественных местах
СюжетМасочный режим:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области призвало жителей региона вернуться к ношению масок в общественных местах на фоне роста заболеваемости коронавирусом и ОРВИ. Соответствующие рекомендации опубликованы в Telegram-канале ведомства.

Использовать средства защиты следует в местах массового скопления людей, в том числе в транспорте, отделениях банков и почты, больницах и поликлиниках, уточнили в управлении.

Власти также подчеркнули, что за неделю рост заболевания ОРВИ увеличился на 14 процентов, за помощью обратился 5381 пациент. «Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции также имеет признаки ухудшения», — констатировали в Роспотребнадзоре.

Ранее масочный режим и регулярный медицинской осмотр ввели на складе Оzon после выявленных случаев с подозрением на менингит у сотрудников. Представитель пресс-службы компании Анастасия Гаецкая пояснила, что сейчас все зараженные сотрудники маркетплейса доставлены в больницу, где им оказывается необходимая помощь.

Марина Совина
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