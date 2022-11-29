Масочный режим ввели на складе популярного маркетплейса в России из-за менингита

Масочный режим и медосмотр ввели на складе Оzon из-за вспышки менингита у сотрудников

Масочный режим и регулярный медицинской осмотр ввели на складе Оzon после вспышки менингита. Об этом сообщила «Москве 24» представитель пресс-службы компании Анастасия Гаедская.

Она пояснила, что сейчас все зараженные сотрудники популярного в России маркетплейса доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь.

Кроме того, Гаедская подчеркнула, что на складе Оzon провели тотальную дезинфекцию.

На входе в учреждение у всех сотрудников проверяют температуру, их также вакцинируют сертифицированным препаратом «Менактра», уточнила представитель Оzon.

До этого доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова пришла к выводу, что работники склада Ozon заболели бактериальным менингитом.

О случаях заболевания менингитом среди работников склада маркетплейса стало известно 28 ноября. По данным Telegram-канала Mash, все заболевшие проживали в общежитии в Нахабино, по четыре-пять человек в комнате. Впоследствии в Ozon подтвердили информацию о случаях заболевания, но отметили, что о массовой вспышке речи не идет.