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13:48, 29 ноября 2022Россия

Биолог объяснила случаи менингита у работников популярного маркетплейса в России

Биолог Баранова заявила, что сотрудники склада Ozon заболели бактериальным менингитом

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Сотрудники склада Ozon в Московской области массово заболели не вирусным, а бактериальным менингитом. К такому выводу пришла доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова и написала об этом в своем Telegram-канале.

Биолог пришла к такому выводу после публикаций Роспотребнадзором данных о том, что заболевшим работникам склада популярного маркетплейса и контактировавшим с ними людям давали антибиотики. Она объяснила, что вирусные и бактериальные менингиты являются разными с точки зрения эпидемиологии, и добавила, что от бактериального менингита есть вакцина.

«Вызывает его Neisseria meningitidis (менингококк). Его в России, кстати, не так уж много, а вот в Африке есть целый менингитовый пояс, пролегающий через Судан, Нигер и сопредельные страны», — заявила Баранова.

Специалист объяснила, что менингит — это не заболевание, а симптом, который характеризуется воспалением оболочек мозга.

О случаях заболевания менингитом среди работников склада маркетплейса стало известно 28 ноября. Mash сообщал, что все заболевшие жили в общежитии в Нахабино, по четыре-пять человек в комнате. Впоследствии в Ozon подтвердили информацию о случаях заболевания, но отметили, что о массовой вспышке речи не идет.

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Анастасия Шейкина
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