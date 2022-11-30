В Подмосковье 22-летняя девушка умерла после визита военкомов к ее брату

В Подмосковье девушка умерла после того, как сотрудники военкомата пришли к ее брату

В подмосковном городском округе Лосино-Петровский 22-летняя девушка умерла после того, как сотрудники военкомата пришли к ее брату. Об этом сообщает MK.RU.

По данным издания, 30 ноября представители военкомов запланировали рейд по квартирам призывников на срочную службу. Среди адресов была и квартира на улице Горького в Лосино-Петровском. Живущий там молодой человек не являлся в военкомат по повесткам и не открывал дверь.

В этот раз работникам военкоматов ответила девушка. Она же нажала на кнопку открытия двери. Однако когда военкомы поднялись, они услышали стоны. В квартире они увидели на полу девушку, которой призывник пытался делать искусственное дыхание.

Прибывшие на место врачи не смогли оказать помощь сестре призывника, она скончалась. По предварительной версии, у нее случился сердечный приступ.

В связи со смертью сестры в осенний призыв молодой человек не попал.

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