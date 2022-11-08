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16:10, 8 ноября 2022Россия

В российском регионе признали незаконной мобилизацию 23 сотрудников предприятия

В Башкирии суд признал незаконной мобилизацию 23 сотрудников металлургического комбината

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В Башкирии Белорецкий межрайонный суд признал незаконной мобилизацию 23 сотрудников металлургического комбината. Об этом пишет РБК.

В суде сообщили, что слушания по иску мобилизованных проводились с 24 по 27 октября. Работники АО «Белорецкий металлургический комбинат» (БМК) требовали признать незаконными решения военного комиссариата об их призыве в рамках частичной мобилизации.

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«Поскольку данное предприятие включено в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, истцы просили суд отменить решение призывной комиссии по мобилизации, — заявили в суде.

Представитель военкомата Башкирии доказывал обоснованность раздачи россиянам повесток и указывал на представленный комбинатом список работников, которые стоят на воинском учете. В комиссариате подчеркнули, что повестки выдавались на основе этого списка, а предприятие своевременно не оформило бронь для своих работников.

Исковые требования сотрудников поддержал БМК. Там заявили, что предприятие является крупнейшим в Белорецке и выполняет оборонный заказ. Комбинат столкнулся с нехваткой специалистов, сообщили в компании и добавили, что прекращение работы 23 человек могло сказаться на производительности завода.

С момента объявления в России частичной мобилизации жители страны часто жаловались на ошибки и недочеты в ее проведении. О сложившейся ситуации высказался президент Владимир Путин, который поручил исправить допущенные ошибки. По его словам, нужно разбираться отдельно в каждом конкретном случае и вернуть домой мобилизованных по ошибке граждан. Глава государства также оценил мобилизацию в стране словами «бестолковщины достаточно». Частичная мобилизация в России завершилась 28 октября.

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Анастасия Шейкина
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