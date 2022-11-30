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10:57, 30 ноября 2022Россия

Российский пятиклассник украл у бабушки самогон и замерз насмерть

Пятиклассник из Пермского края украл у бабушки самогон и насмерть замерз на улице

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Пятиклассника из города Губаха Пермского края нашли насмерть замерзшим на улице. Рядом с мальчиком лежала бутылка с алкогольным напитком, которую он украл у бабушки, сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, 28 ноября 11-летний россиянин пошел в гости к бабушке, от которой ушел с украденной полуторалитровой бутылкой самогона. Домой ребенок не вернулся, но его мать не стала обращаться за помощью к полицейским. На следующий день тело школьника нашли возле теплотрассы. Причиной смерти назвали переохлаждение.

В семье погибшего школьника есть еще один ребенок — ему четыре года.

Ранее сообщалось, что житель Красноярского края попытался перелезть через забор, застрял и замерз насмерть. По факту произошедшего проводят проверку.

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Варвара Родикова
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