Россиянин перелезал через забор и насмерть замерз

Мужчина перелезал через забор, застрял и умер от переохлаждения в Красноярском крае

В городе Назарово Красноярского края мужчина попытался перелезть через забор, застрял и насмерть замерз. Об этом сообщает портал «Назарово-онлайн» со ссылкой на пресс-службу управления МВД в российском регионе.

Тело местного жителя обнаружили висящим вниз головой на заборе между двумя садовыми участками. По предварительным данным, он умер от переохлаждения.

Правоохранители начали проводить проверку.

Ранее в одном из сел Бурятии четырехлетняя девочка насмерть замерзла во дворе дома в 20-градусный мороз. По данным СКР, ребенок ушел из дома один, когда вся семья спала. Мать девочки, проснувшись около двух часов ночи, не обнаружила ее в постели. На поиски маленькой россиянки отправились все родственники, соседи и местные жители. Девочку обнаружили под утро возле забора одного из дворов в легкой демисезонной куртке, платье и сапогах.

До этого в подмосковной Дубне насмерть замерз 11-летний мальчик. Ребенка обнаружили на улице Программистов, по факту случившегося организовывали проверку.