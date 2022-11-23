Четырехлетняя россиянка вышла ночью на 20-градусный мороз и насмерть замерзла

В Бурятии 4-летняя девочка ушла из дома ночью в 20-градусный мороз и насмерть замерзла

В одном из сел Бурятии четырехлетняя девочка насмерть замерзла во дворе дома в 20-градусный мороз. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ребенок ушел из дома один, когда вся семья спала. Мать девочки, проснувшись около двух часов ночи, не обнаружила ее в постели. На поиски маленькой россиянки отправились все родственники, соседи и местные жители. Девочку обнаружили под утро возле забора одного из дворов в легкой демисезонной куртке, платье и сапогах.

«У ребенка наблюдались признаки переохлаждения. Сотрудники полиции на своем автомобиле повезли девочку навстречу машине скорой медицинской помощи, чтобы доставить в больницу. На полпути машины встретились, но к этому моменту ребенок скончался», — говорится на сайте СКР.

Правоохранители сообщили, что ребенок проживал в многодетной полной семье, в которой воспитывались пятеро несовершеннолетних детей. В момент ухода девочки ее отца не было дома — он работал вахтовым методом.

В Кижигинском районе Бурятии температура воздуха днем на этой неделе колеблется от минус 7 до минус 18 градусов, ночью — от минус 16 до минус 23 градусов. В ночь на среду, 22 ноября, когда погибла девочка, столбики термометра в ночное время опустились до минус 20 градусов.

Ранее в подмосковной Дубне насмерть замерз 11-летний мальчик. Ребенка нашли на улице Программистов вечером 28 декабря прошлого года.