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22:16, 30 ноября 2022Бывший СССР

Зеленский пригласил Маска на Украину

Президент Зеленский пригласил американского предпринимателя Илона Маска посетить Украину
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Mike Blake / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского предпринимателя, основателя Tesla и SpaceX и нового владельца Twitter Илона Маска посетить страну и тогда уже предложить, как закончить конфликт. Об этом сообщает ТАСС.

«Приезжайте на Украину <...>. После этого вы расскажете нам, как закончить эту войну, кто ее начал и когда мы сможем ее закончить», — приводит украинское издание «Лига.нет» слова Зеленского из его выступления на книжном форуме, организованном газетой New York Times.

Уточняется, что после этого видеосвязь с украинским президентом прервалась.

В последнее время Илон Маск выступал со своими предложениями относительно глобальных проблем, в том числе конфликта на Украине. Бизнесмен, в частности, писал, что потеря Россией Крыма станет причиной применения ядерного оружия и начала третьей мировой войны.

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Марина Совина
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