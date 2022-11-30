Зеленский пригласил Маска на Украину

Президент Зеленский пригласил американского предпринимателя Илона Маска посетить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского предпринимателя, основателя Tesla и SpaceX и нового владельца Twitter Илона Маска посетить страну и тогда уже предложить, как закончить конфликт. Об этом сообщает ТАСС.

«Приезжайте на Украину <...>. После этого вы расскажете нам, как закончить эту войну, кто ее начал и когда мы сможем ее закончить», — приводит украинское издание «Лига.нет» слова Зеленского из его выступления на книжном форуме, организованном газетой New York Times.

Уточняется, что после этого видеосвязь с украинским президентом прервалась.

В последнее время Илон Маск выступал со своими предложениями относительно глобальных проблем, в том числе конфликта на Украине. Бизнесмен, в частности, писал, что потеря Россией Крыма станет причиной применения ядерного оружия и начала третьей мировой войны.