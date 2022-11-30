Сообщение о приписывании в России Сталину авторства символа Z оказалось фейком

Сообщение о приписывании телеканалом «Звезда» Сталину авторства символа Z оказалось фейком

В украинских СМИ и Telegram-каналах распространилась информация о том, что в России главе советского правительства Иосифу Сталину приписали авторство символа Z, присутствующего на военной технике на специальной операции на Украине. Однако это сообщение оказалось фейком.

Telegram-канал NEXTA Live 29 ноября опубликовал пост, в котором утверждается, будто корреспондент российского телеканала «Звезда» в репортаже заявил о придумывании символа Z Сталиным. «Оказывается, символ Z придумал лично Сталин. Урок истории от пропагандистов», — говорится в публикации.

К посту NEXTA Live прикреплено видео, в котором сотрудник «Звезды» Игорь Лапик ведет репортаж с историко-документальной выставки «Великая Отечественная война. 22 июня 1941 — 19 ноября 1942», проходящей в здании Государственного архива России в Москве. На кадрах он демонстрирует зрителям первое обращение Сталина к народу с момента начала Великой Отечественной войны. В рукописном тексте присутствует символ Z.

Соответствующий ролик телеканал перед этим, также 29 ноября, опубликовал в Telegram. Однако на самом деле корреспондент «Звезды» в видео не приписывает авторство символа Z советскому лидеру. «Речь товарища Сталина, обращение к народу, первое с момента начала Великой Отечественной войны, от 3 июля 1941 года. Написано карандашом, от руки. Очень символично сейчас выглядит знак Z — тогда в рукописном тексте он обозначал начало абзаца», — так Лапик высказался об экспонате. В публикации на эту тему, размещенной на сайте телеканала «Звезда», также не утверждается, будто символ Z был придуман лично Сталиным.

Символ Z в действительности относится к корректурным знакам и ставится перед первым словом предложения, которое нужно начать с абзацного отступа. Как отмечает Telegram-канал «Война с фейками», сегодня подобные знаки используются редко, однако в СССР документы или материалы для прессы писали от руки и только после проверки редактором и корректором передавали в печать. При этом латинская буква Z на российской военной технике, находящейся на специальной операции на Украине, как ранее объяснили в Минобороны РФ, означает «За победу».

Информация о том, что телеканал «Звезда» заявил о придумывании Сталиным символа Z, получила распространение в украинских СМИ (1, 2, 3) и Telegram-каналах (1, 2). Эту информацию также опубликовал у себя в Telegram советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

В российских СМИ данные не получили освещения. При этом издание Yakutsk.ru опубликовало достоверную информацию о том, что телеканал «Звезда» объяснил смысл символа Z в обращении Сталина.