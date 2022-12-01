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19:16, 1 декабря 2022Забота о себе

Популярный телесиноптик был госпитализирован через день после выписки

Телесиноптик Эл Рокер снова попал в больницу после лечения тромбоза

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Всего через день после выписки снова был госпитализирован популярный американский телесиноптик Эл Рокер. О том, что 68-летний телеведущий повторно попал в больницу, сообщило издание People.

Ведущего, который восстанавливается после лечения тромбоза легких и ноги, увезли в клинику после Дня благодарения, который в США празднуют 24 ноября. Его состояние вызывало опасения врачей, однако после оказания медицинской помощи Элу Рокеру стало лучше, уточнил источник издания.

До этого, 18 ноября, Эл Рокер на своей странице в одной из социальных сетей рассказал, что ему пришлось обратиться за помощью к врачам. Из-за болезни ему пришлось впервые за последние 27 лет пропустить Парад дня благодарения от Macy's в Нью-Йорке — один из крупнейших в мире парадов.

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Эл Рокер работает на канале NBC уже 44 года.

Ранее сообщалось, что американский телеведущий Джей Лено получил тяжелые ожоги лица, рук и груди при ремонте собственной машины. Инцидент произошел 12 ноября, когда Лено чинил паровой автомобиль, изготовленный в 1907 году.

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Александра Лисица
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