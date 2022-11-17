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14:43, 17 ноября 2022Забота о себе

Телеведущий получил тяжелый ожог лица при ремонте паровой машины

Телеведущий Джей Лено получил тяжелый ожог лица при ремонте паровой машины

Фото: Alberto E. Rodriguez / Getty Images

Американский телеведущий Джей Лено получил тяжелые ожоги лица, рук и груди при ремонте собственной машины. Об этом сообщает издание People.

Инцидент произошел 12 ноября, когда Лено чинил паровой автомобиль, изготовленный в 1907 году. По сообщению TMZ, он лежал под машиной в своем гараже и пытался устранить засор в топливопроводе. Неожиданно на него брызнул бензин, который почти сразу же воспламенился. В результате Лено получил ожоги второй и третьей степени.

По словам Питера Гроссмана, лечащего врача 72-летнего телеведущего, прогноз благоприятен. Лено перенес операцию, во время которой на пораженные участки пересадили фрагменты искусственно выращенной кожи. «Некоторые ожоги на лице глубже других и нуждаются в повышенном внимании», — сказал врач.

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Известно, что Лено потребуется повторная операция. «Сейчас нет признаков поражения нервов. Предполагаю, он полностью выздоровеет. Останутся ли шрамы, сказать трудно», — заключил Гроссман.

Джей Лено 22 года вел передачу The Tonight Show на американском канале NBC. О его уходе с телевидения стало известно в 2013 году. 6 февраля 2014 года он появился в передаче в последний раз, после чего его в кресле ведущего сменил Джимми Фэллон.

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Александра Лисица
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