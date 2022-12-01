Украина получит 75 миллионов долларов от компании Безоса

Глава Минцифры Украины Федоров анонсировал получение 75 миллионов долларов от Amazon

Amazon Web Services (Amazon AWS, дочернее предприятие Amazon, ключевая фигура которой — предприниматель Джефф Безос — прим. «Ленты.ру») подписала с правительством Украины меморандум о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации республики на 2023 год, в рамках документа американская компания направит Киеву 75 миллионов долларов.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, его слова передает РИА Новости.

«В начале полномасштабной войны Amazon AWS одними из первых помогли удержать цифровую инфраструктуру страны. Компания предоставила сервисы на миллионы долларов для хранения около 100 государственных реестров», — сообщил Федоров. Он также заявил, что украинское Минцифры работает с Amazon в сфере облачных технологий. Кроме того, компания обучает 11 тысяч украинцев IT-специальностям в рамках программы, запущенной при поддержке правительства Польши.

Накануне стало известно, что в рамках нового пакета военной помощи Италия может направить Украине управляемые ракеты Aspide средней дальности для поражения воздушных целей. Эти ракеты класса «воздух — воздух» старого поколения были выведены из использования Военно-воздушными силами (ВВС) Италии в 2021 году.