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12:29, 1 декабря 2022Мир

Италия поставит Украине ракеты Aspide

Италия может направить Украине управляемые ракеты Aspide

Фото: Martin Garcia / Wikimedia

В рамках нового пакета военной помощи Италия может направить Украине управляемые ракеты Aspide средней дальности для поражения воздушных целей, пишет La Repubblica.

Отмечается, что итальянское правительство утвердит шестой пакет с перечнем вооружений в конце декабря. Ракеты класса «воздух — воздух» старого поколения были выведены из использования Военно-воздушными силами (ВВС) Италии в 2021 году. Ранее вооружения подобного рода Рим не поставлял, поэтому такое решение имеет политический характер.

Кроме того, политическим сигналом авторы публикацию называют и то, что в отношении Украины правительство продолжает линию предыдущего кабинета Марио Драги, а премьер-министр Джорджа Мелони игнорирует попытки союзников по правящей коалиции отойти от поставок оружия.

30 ноября нижний парламент Италии одобрил резолюцию правящего большинства о продлении сроков уже принятых решений, истекающих 31 декабря, о возможных военных поставках Киеву. При этом резолюции о прекращении помощи и переключении усилий на достижение дипломатического решения украинского конфликта были отклонены.

Издание отмечает, что пакеты военной помощи Украине будут засекречены, правительство отчитывается только перед парламентским комитетом по безопасности.

Ранее бывший премьер-министр Италии и лидер партии «Движение пяти звезд» Джузеппе Конте потребовал изменить политику Евросоюза и НАТО в отношении конфликта на Украине. Политик подчеркнул, что отправка оружия Киеву не является решением конфликта, необходим переход к дипломатии.

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Варвара Кошечкина
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