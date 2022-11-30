В Италии потребовали изменить политику ЕС и НАТО в отношении Украины

Экс-премьер Италии Конте потребовал изменить политику Евросоюза и НАТО в отношении Украины

Бывший премьер-министр Италии и лидер партии «Движение пяти звезд» потребовал изменить политику Евросоюза (ЕС) и НАТО в отношении конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы хотим, чтобы Италия играла ведущую роль в открытии реального канала переговоров, работая над организацией международной мирной конференции под эгидой ООН и при участии Святого престола», — сказал он, выступая в нижней палате парламента Италии, где идет обсуждение резолюций по оказанию помощи Украине.

Конте подчеркнул, что отправка оружия на Украину не является решением конфликта, и необходим переход к дипломатии. «Мы требуем от НАТО, ЕС и, прежде всего, нашей страны смены подхода. 100 тысяч человек, вышедших на манифестацию в Риме, попросили об этом», — добавил он. По его словам, европейцы не могут продолжать думать о «призрачном поражении России».

Ранее глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Рим будет рассматривать новые поставки оружия Украине только по спецзапросу от Киева.

До этого Крозетто сообщил, что Рим прекратит поставки вооружения Киеву. По его словам, сейчас Италия завершает поставки оружия Украине, обещанные предыдущим правительством.