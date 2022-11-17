Италия назвала условия новых поставок оружия Украине

Италия будет рассматривать новые поставки оружия Украине только по спецзапросу

Италия будет рассматривать новые поставки оружия Украине только по спецзапросу от Киева. Такое условия назвал глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто, передает Corriere Della Sera.

«Декрет [о поставках оружия] будет рассматриваться по специальному запросу. Такого пока не поступало», — сказал министр.

По словам Крозетто, новый пакет военной помощи Киеву не готовится. «Пока мы поставляем перечень [вооружений] из пяти предыдущих. На счет шестого посмотрим, но пока его нет ни на моем столе, ни у председателя Совмина», — рассказал он.

Ранее Крозетто заявил, что Рим прекратит поставки вооружения Киеву. По его словам, сейчас Италия завершает поставки оружия Украине, обещанные предыдущим правительством. При этом глава ведомства отметил, что в ЕС и НАТО обсуждалась экономическая поддержка Украины, в частности выделение средств на восстановление объектов гражданской инфраструктуры.