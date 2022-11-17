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09:54, 17 ноября 2022Мир

Италия назвала условия новых поставок оружия Украине

Италия будет рассматривать новые поставки оружия Украине только по спецзапросу

Фото: MAGO / R4924_italyphotopress / Globallookpress.com

Италия будет рассматривать новые поставки оружия Украине только по спецзапросу от Киева. Такое условия назвал глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто, передает Corriere Della Sera.

«Декрет [о поставках оружия] будет рассматриваться по специальному запросу. Такого пока не поступало», — сказал министр.

По словам Крозетто, новый пакет военной помощи Киеву не готовится. «Пока мы поставляем перечень [вооружений] из пяти предыдущих. На счет шестого посмотрим, но пока его нет ни на моем столе, ни у председателя Совмина», — рассказал он.

Ранее Крозетто заявил, что Рим прекратит поставки вооружения Киеву. По его словам, сейчас Италия завершает поставки оружия Украине, обещанные предыдущим правительством. При этом глава ведомства отметил, что в ЕС и НАТО обсуждалась экономическая поддержка Украины, в частности выделение средств на восстановление объектов гражданской инфраструктуры.

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Анжелика Бережная
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