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09:25, 1 декабря 2022Среда обитания

В России стало дешевле арендовать дом

«Мир квартир»: аренда частных домов в России подешевела на 6,9 процента

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В осенние месяцы 2022 года аренда частных домов в России подешевела почти на семь процентов. К такому выводу пришли аналитики портала «Мир квартир», сообщает ТАСС.

По данным экспертов, в среднем аренда дома стала стоить меньше на 6,9 процента. Ежемесячный платеж достиг 29,5 тысячи рублей в месяц.

Что касается динамики по регионам, то больше всего за три месяца ставки снизились в Кемеровской области и Бурятии — на 48,1 процента и 45,7 процента соответственно. Топ-3 списка замкнула Ивановская область с изменением цены на 38,5 процента.

В некоторых регионах аренда подобной недвижимости подорожала. Больше всего платеж увеличился в Костромской (на 32,3 процента) и Новгородской (на 29,4 процента) областях, а также в Забайкальском крае (на 29,4 процента).

Ранее аналитики «Авито Недвижимости» пришли к выводу, что в преддверии новогодних праздников россияне бросились снимать загородные дома и коттеджи — спрос на краткосрочную аренду этого вида недвижимости вырос на 31 процент в начале ноября по сравнению с аналогичным периодом в 2021-м.

Нина Ташевская
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