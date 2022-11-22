Россияне бросились арендовать один вид недвижимости перед Новым годом

«Авито Недвижимость»: спрос на краткосрочную аренду домов вырос на 31% перед Новым годом

В преддверии новогодних праздников россияне бросились снимать загородные дома и коттеджи — спрос на краткосрочную аренду этого вида недвижимости вырос на 31 процент в начале ноября по сравнению с аналогичным периодом в 2021-м. К такому выводу пришли аналитики «Авито Недвижимости» в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

При этом средний размер арендной ставки на рынке загородной недвижимости не изменился — 5 тысяч рублей в сутки. По данным специалистов, сильнее всего спрос на краткосрочную аренду домов вырос в Дагестане — более чем в 2,2 раза за год. Снять такое жилье в регионе можно в среднем за 4 тысячи рублей в сутки.

Значительно за указанный период спрос на коттеджи также вырос в Ставропольском крае (плюс 59 процентов), Московской (плюс 55,6 процента), Омской (плюс 55 процентов) и Ленинградской (плюс 52 процента) областях.

По оценкам «Авито», самая дорогая посуточная аренда домов в Красноярском крае (10 тысяч рублей в сутки), а наиболее дешевая — в Ставропольском (2,5 тысячи рублей в сутки). В Московской области арендовать загородный дом или коттедж получится в среднем за 9 тысяч рублей в сутки, в Омской — за 8 тысяч рублей в сутки, в Вологодской, Ленинградской, Ярославской и Иркутской — за 5 тысяч рублей, в Краснодарском крае — за 4,5 тысячи рублей.

Наибольшим спросом у россиян пользуются частные дома (59 процентов) и таунхаусы (28,5 процента). «Спрос на краткосрочную аренду загородной недвижимости в России традиционно растет накануне праздников. Кроме того, события 2022 года стимулировали интерес россиян к внутреннему туризму — в связи с этим растет спрос и на краткосрочную аренду загородного жилья. Не удивительно, что в числе рекордсменов по росту спроса — Дагестан, который еще в первый год пандемии стал настоящим открытием для туристов из регионов России», — пояснил руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин.

На ноябрьские праздники дороже всего арендовать жилье было в Нижнем Новгороде. По данным сервиса «Суточно.ру», арендные ставки в этом городе находились на уровне 4028 рублей за сутки. Второе место заняла Москва — там съемные квартиры стоили в среднем 3946 рублей за сутки. На третьем месте оказалась Тула — там жилье в праздники стоило 3846 рублей за сутки.