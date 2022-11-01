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19:26, 1 ноября 2022Среда обитания

Названы города России с самой дорогой арендой жилья на ноябрьские праздники

«Суточно.ру»: дороже всего снять жилье на ноябрьские праздники в Нижнем Новгороде и Москве

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Дороже всего жилье для аренды на ноябрьские праздники стоит в Нижнем Новгороде — в среднем 4028 рублей за сутки. Города России с выросшими ставками посуточного найма назвали аналитики сервиса «Суточно.ру» в своем исследовании, пишет ТАСС.

По данным аналитиков, средняя стоимость краткосрочной аренды в Нижнем Новгороде выросла на 35 процентов за год. Второе место в рейтинге занимает Москва — там съемные квартиры стоят в среднем 3946 рублей за сутки (плюс 27 процентов). Третье место поделили Тула и Минск — там жилье в праздники стоит 3846 рублей за сутки, прибавив в цене за год 31 и 24 процента соответственно.

Далее идут Ярославль (плюс 43 процента, до 3809 рублей), Великий Новгород (плюс 43 процента, до 3798 рублей), Казань (плюс 22 процента, до 3706 рублей), Кисловодск (плюс 34 процента, до 3464 рублей), Сочи (плюс 34 процента, до 3338 рублей) и Санкт-Петербург (плюс 17 процентов, до 3054 рублей).

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В целом по России, как отмечают аналитики, средние цены на посуточную аренду жилья на ноябрьские праздники увеличились на 33 процента по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году, достигнув в среднем 3333 рубля в день.

«Основной спрос на ноябрьские праздники приходится на москвичей, у них больше всего бронирований оказалось в Ярославле, Туле, Нижнем Новгороде, отсюда и рост цен на аренду в этих городах», — пояснил основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.

По словам специалиста, относительно такого же периода годом ранее тройка самых популярных городов по числу бронирований посуточного жилья не изменилась — Санкт-Петербург, Москва и Казань. Однако эксперт отметил, что из списка пропали города Крыма и Краснодар, при этом сильно выросла популярность Минска.

Ранее аналитики «Авито Недвижимости» назвали регионы России, где туристам проще всего снять жилье. По данным специалистов, реже всего предоплату по краткосрочной аренде берут в Сахалинской области — без задатка там готовы сдать 82,35 процента вариантов.

Нина Ташевская
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