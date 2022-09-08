Названы лучшие регионы для посуточной аренды жилья без предоплаты

«Авито»: в Сахалинской области больше всего вариантов аренды жилья на сутки без предоплаты

Больше всего вариантов для посуточной аренды жилья без предоплаты представлено в Сахалинской области — на долю таких объявлений приходится 82,35 процента. Регионы России, в которых туристам проще всего снять жилье, назвали аналитики «Авито Недвижимости» в своем исследовании, пишет РБК.

Второе место по количеству объявлений, где владельцы квартир не требуют предоплаты, заняла Еврейская автономная область — там таких предложений 80 процентов. На третьей строчке оказалась Калининградская область (75 процентов). В топ-пять также вошли Крым (68 процентов) и Санкт-Петербург (62,2 процента).

Среди регионов, где владельцы жилья не против заселения постояльцев с маленькими детьми, назвали Омскую область (98 процентов от всех объявлений о посуточной аренде), Краснодарский край (97,63 процента), Крым (97,43 процента), Воронежскую область (96,58 процента) и Калужскую область (96,38 процента).

При этом в топ-пять регионов, где вероятнее всего получится заселиться с животными, вошли Тамбовская (40,21 процента), Вологодская (37,12 процента), Воронежская (31,35 процента), Тверская (28,82 процента) и Ростовская (27,8 процента) области.

Ранее в «Авито Недвижимости» выяснили, что в июне и июле 2022 года россияне стали чаще интересоваться посуточной арендой жилья — спрос на этот тип найма оказался на 51 процент выше, чем в те же месяцы в 2021-м. Подобную тенденцию специалисты связывают с прекращением работы иностранных сервисов онлайн-бронирования и отменой некоторых направлений зарубежного авиасообщения.