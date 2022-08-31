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Россияне резко заинтересовались посуточной арендой

«Авито Недвижимость»: спрос на посуточную аренду жилья вырос на 51 процент

Фото: Станислав Трифонов / Lenta.ru

В июне и июле 2022 года россияне резко заинтересовались посуточной арендой жилья — спрос на этот тип найма оказался на 51 процент выше, чем в те же месяцы годом ранее. К такому выводу пришли аналитики сервиса объявлений «Авито Недвижимость» в своем исследовании, пишет РБК.

Подобную тенденцию специалисты связывают с прекращением работы иностранных сервисов онлайн-бронирования и отменой некоторых направлений зарубежного авиасообщения. Кроме того, на спросе отразилось снятие коронавирусных ограничений. Самыми популярными регионами для поездок внутри страны в июне-июле в «Авито» назвали Краснодарский край, Татарстан, Санкт-Петербург и Дагестан.

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Ранее аналитики сервисов «Домклик» и «Суточно.ру» выяснили, что дешевле всего среди российских мегаполисов снять на сутки однокомнатную квартиру можно в Омске — в среднем за 1699 рублей. Другим мегаполисом с наиболее бюджетным посуточным жильем эксперты назвали Пермь — там стоимость аренды жилья составила 1735 рублей в сутки. Замыкает тройку Челябинск с показателем в 1746 рублей.

В пятерку также попали Самара и Новосибирск, где средняя цена посуточной аренды оказалась на уровне 2217 и 2238 рублей соответственно.

Нина Ташевская
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