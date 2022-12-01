России предсказали снижение добычи нефти в 2023 году

Argus: добыча нефти в России в 2023 сократится году на 4-8%

Аналитики Argus предсказали России снижение добычи нефти в 2023 году на 4-8 процентов, с 10,9 миллиона до 10-10,4 миллиона баррелей в сутки, пишет ТАСС. Мировой спрос на нефть, при этом, увеличится на 1,7 процента, до 100,4 миллиона баррелей в сутки.

По словам вице-президента по консалтингу в регионе СНГ Argus Сергея Агибалова, российская марка нефти Urals в настоящее время торгуется по цене около 50 долларов за баррель, а дисконт к бенчмарку Brent превышает 30 долларов. В 2023 году средняя цена Urals может упасть до 57 долларов за баррель с 78 долларов за баррель в 2022 году.

Средняя цена эталонной марки Brent, по прогнозам Argus, в 2023 году останется на сравнительно высоком уровне, однако все же снизится до 91 долларов с 102 долларов в текущем году. Таким образом, считают аналитики агентства, скидка на Urals в следующем году составит 34 доллара.

В агентстве также сообщили, что большинство европейских стран уже отказались от морских поставок российской нефти в преддверии эмбарго, вступающего в силу 5 декабря. В октябре экспорт российского топлива в ЕС упал в два раза по сравнению с январем — с 1,6 миллиона до 770 тысяч баррелей в сутки — и продолжает снижение. При этом два государства — Италия и Болгария — значительно нарастили закупки.