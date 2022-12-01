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09:35, 1 декабря 2022Путешествия

Россиянин подрался со стюардессой на рейсе из Южно-Сахалинска и угодил в полицию

На рейсе из Южно-Сахалинска россиянин устроил дебош, подравшись со стюардессой

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Пассажир рейса Южно-СахалинскНовосибирск устроил дебош на борту самолета, подрался со стюардессой и угодил в полицию. Подробности случившегося сообщаются на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

По информации ведомства, россиянин, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, мешал работе членов летного состава и провоцировал конфликты с пассажирами. «После вылета самолета и набора высоты, мужчина стал вести себя агрессивно и выражаться в адрес членов экипажа грубой нецензурной бранью, мешал работе экипажа и провоцировал конфликт с пассажирами, — говорится в сообщении. — Кроме того, мужчина ребром ладони нанес удар старшему бортпроводнику в область бедра».

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Отмечается, что командир воздушного судна письменно предупредил нарушителя порядка о недопустимости подобного поведения, однако дебошир на предупреждение не отреагировал. После приземления в Новосибирске самолет встретили сотрудники транспортной полиции и задержали правонарушителя, которым оказался 42-летний житель Кемеровской области, возвращавшийся домой с работы вахтовым методом на Дальнем Востоке.

В отношении него составили протокол об административном правонарушении по статье 11.17 КоАП России («Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте»). Следователи выясняют причины происшествия, проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в ноябре пассажира авиакомпании Singapore Airlines выгнали из лайнера из-за насмешек над акцентом бортпроводника и требования принести воды. Отмечается, что дебошир угрожал скинуть члена экипажа с воздушного судна, если ему откажут.

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Валентина Процкова
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