В Армении разбился самолет B55, на месте крушения нашли два тела

В Армении разбился самолет общего назначения B55 (Beechcraft 55 Baron), на месте крушения обнаружены два тела. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МЧС республики.

Сообщения о крушении самолета поступили в Национальный центр кризисного управления в 14:20 по местному времени (13:20 мск). Трагедия произошла в районе села Джрабер Котайкской области.

На место происшествия выехали два пожарно-спасательных отряда МЧС, три спасательных отряда центра специального назначения аварийно-спасательных работ ДПС и дежурная группа управления медицинского обеспечения.

Ударившись о землю, самолет загорелся. Пока спасатели обнаружили только два обгоревших трупа. Другие подробности происшествия не приводятся.

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