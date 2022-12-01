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04:00, 1 декабря 2022Ценности

Белла Хадид снялась в рекламе в полупрозрачном наряде

Модель Белла Хадид снялась в полупрозрачном комбинезоне в рекламе бренда Swarovski

Фото: @bellahadid

Американская супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид снялась в откровенном наряде для рекламной кампании ювелирного бренда Swarovski. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя знаменитость поделилась серией фото, на одном из которых она позирует, сидя в кресле в окружении визажистов и стилистов. На ней надет полупрозрачный комбинезон телесного цвета, украшенный кристаллами.

Данная публикация набрала более одного миллиона лайков. Поклонники восхитились новым образом манекенщицы, о чем принялись писать в комментариях. «Настоящая звезда родилась», «Королева!», «Потрясающая Белла в этой фотосессии», «Как подать заявку, чтобы стать вашим ассистентом? Хочу смотреть на вас постоянно», «Ангел неземной красоты», — высказывались они.

Ранее редакторы американской версии журнала GQ назвали Беллу Хадид самой стильной знаменитостью в мире. По мнению журналистов, манекенщица одержала победу благодаря умению правильно носить мужскую одежду.

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Мария Винар
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