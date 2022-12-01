Боеспособность подразделений российской армии восстановят в тылу

Командир: выведенные подразделения российской армии восстанавливают боеспособность в тылу

Часть подразделений Вооруженных сил России, в состав которых входят мобилизованные бойцы, в плановом порядке выведена с линии фронта для восстановления в тылу боеспособности и слаживания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира одного из отделений.

«Сейчас у нас идет боевая подготовка, перемещение "двойками", "тройками" боевыми, проходит слаживание коллектива дополнительное», — рассказал собеседник агентства.

Он объяснил, что любая тренировка для российских военнослужащих — это, прежде всего, большой жизненный опыт, который в дальнейшем пригодится в боевых действиях армии, все мобилизованные бойцы понимают важность таких тренировок.

Ранее участник специальной военной операции (СВО) на Украине Фанис Хусаинов, угнавший бронетранспортер (БТР) украинских войск, дал совет военным. Хусаинов один вышел на спецзадание против семи человек на БТР. Военный уничтожил двоих противников, одного взял в плен и отправился к союзным войскам на БТР ВСУ.