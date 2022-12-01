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09:27, 1 декабря 2022Мир

Британия погрязнет в забастовках на Рождество

The Telegraph: Британия погрязнет в многотысячных рождественских забастовках

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Британия может погрязнуть в многотысячных забастовках на Рождество, которые, по словам министров, приведут к перебоям в работе миллионов людей. Об этом сообщает The Telegraph.

Сотрудники железнодорожных служб, медсестры, учителя, охранники, работники, проводящие операции с наличными деньгами, экзаменаторы по вождению планируют забастовки, которые будут проходить каждый день после наступления Рождества. Профсоюз, представляющий государственных служащих, включая сотрудников пограничных служб, паспортного бюро и работников Национальных автодорог, поддержал забастовку, но еще не утвердил даты.

Объявление о подготовке к рождественской забастовке последовало вслед за профсоюзом Unison, который представляет сотни тысяч работников здравоохранения, включая медиков скорой помощи, а также носильщиков и уборщиков.

Профсоюзы требуют резкого повышения заработной платы из-за кризиса и инфляции.

Ранее правительство Великобритании задумалось о мерах по борьбе с возможными протестами в связи с энергетическим кризисом в стране. Так, власти полагают, что высокие цены на электричество грозят привести к массовым беспорядкам и вызвать всплеск преступности в королевстве.

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Анжелика Бережная
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