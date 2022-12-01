В щеке женщины из Подмосковья вырос 12-сантиметровый червь после укуса комара

В подмосковных Люберцах в щеке пациентки после укуса комара вырос 12-сантиметровый червь

В подмосковных Люберцах в щеке женщины после укуса комара вырос 12-сантиметровый червь. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По его данным, 51-летняя россиянка обратилась в больницу с жалобами на отек и зуд в области щеки. Врачи Люберецкой областной больницы назначили обследование и обнаружили у пациентки опухоль. Ее решили вырезать.

Во время операции выяснилось, что в щеке у женщины не опухоль, а 12-сантиметровый червь. Хирург подчеркнул, что столкнулся с подобным впервые за 10 лет практики.

Жительница Люберец никогда не летала за границу и не употребляла в пищу ничего экзотического. Ее укусил обычный комар, который, предположительно, был заражен гельминтозом, отмечает издание Baza в Telegram.

Ранее сообщалось, что в Чечне врачи удалили трехкилограммовый ком волос из желудка 11-летней пациентки. Родители обратились к медикам, когда девочка пожаловалась на боль и тошноту после приема пищи.