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13:30, 1 декабря 2022Россия

В щеке женщины из Подмосковья вырос 12-сантиметровый червь после укуса комара

В подмосковных Люберцах в щеке пациентки после укуса комара вырос 12-сантиметровый червь

Фото: Shutterstock

В подмосковных Люберцах в щеке женщины после укуса комара вырос 12-сантиметровый червь. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По его данным, 51-летняя россиянка обратилась в больницу с жалобами на отек и зуд в области щеки. Врачи Люберецкой областной больницы назначили обследование и обнаружили у пациентки опухоль. Ее решили вырезать.

Во время операции выяснилось, что в щеке у женщины не опухоль, а 12-сантиметровый червь. Хирург подчеркнул, что столкнулся с подобным впервые за 10 лет практики.

Жительница Люберец никогда не летала за границу и не употребляла в пищу ничего экзотического. Ее укусил обычный комар, который, предположительно, был заражен гельминтозом, отмечает издание Baza в Telegram.

Ранее сообщалось, что в Чечне врачи удалили трехкилограммовый ком волос из желудка 11-летней пациентки. Родители обратились к медикам, когда девочка пожаловалась на боль и тошноту после приема пищи.

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Анна Щербакова
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