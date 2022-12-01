Новая функция iPhone 14 подвела лыжников

MacRumors: участились случаи ложного срабатывания функции определения ДТП в iPhone 14

Функция определения ДТП в iPhone 14 начала чаще срабатывать у любителей активного отдыха. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты медиа сослались на сообщение издания KSL из штата Юта, авторы которого заметили жалобы владельцев iPhone 14. По словам пользователей смартфонов, участились случаи ложного срабатывания функции Crash Detection во время катания на лыжах. Также выяснилось, что диспетчеры округа Саммит зафиксировали повышенное число звонков в экстренные службы с одного из горнолыжных курортов.

«Нам звонили и сообщали, что владелец этих Apple Watch или iPhone попал в серьезную автомобильную аварию», — рассказала руководитель диспетчерского центра округа Саммит Сьюзи Баттерфилд. По словам специалиста, диспетчеры повторно звонят людям, которых подвела новая функция iPhone 14, и слышат в ответ, что помощь им не требуется. «Ой, извините, я катался на лыжах. Все в порядке», — ответил один из владельцев смартфона Apple, с телефона которого поступил тревожный сигнал.

Посетители Reddit подтвердили, что Crash Detection может ошибочно сработать во время активного отдыха. Apple не прокомментировала ситуацию, однако 30 ноября компания выпустила iOS 16.1.2, в которой, как говорится в описании обновления, была оптимизирована опция определения ДТП.

В середине октября журналисты The Wall Street Journal заявили, что функция обнаружения ДТП на iPhone 14 может дать сбой. В частности, стало известно, что Crash Detection вызывала полицию в тот момент, когда владельцы смартфонов передвигались на американских горках.