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19:26, 1 декабря 2022Бывший СССР

На Украине приняли законопроект о списании кредитов на разрушенное жилье

Депутат Рады сообщил о принятии законопроекта о списании кредитов на разрушенное жилье

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект, согласно которому будут списывать кредиты на поврежденное или разрушенное жилье. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк, передает РИА Новости.

«Парламент поддержал во втором чтении закон о списании кредитов на жилье и авто, которое было повреждено или разрушено», — заявил он. Железняк уточнил, что законопроект поддержали 265 депутатов.

Как он утверждает, в период действия военного положения на Украине и в течение трех месяцев после его завершения можно подать заявку на списание кредита. Железняк подчеркнул, что граждане должны в любой момент предоставить кредитору подтверждающие документы.

Тем временем в Раде также призвали население Украины запастись едой и водой, зарядить телефоны на случай нового отключения электричества. Депутат Давид Арахамия отметил, что власти республики не исключают новых атак на инфраструктуру на следующей неделе.

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Кристина Есикова
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