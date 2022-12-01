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21:13, 1 декабря 2022Мир

Россия отказалась считать Украину причиной кризиса глобальной безопасности

В ОБСЕ заявили, что события на Украине не стали причиной кризиса глобальной безопасности
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Родион Прока / РИА Новости

Россия не согласна с тем, что события на Украине стали причиной кризиса безопасности на всем пространстве ОБСЕ. Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, передает ТАСС.

«Мы считаем несостоятельной и ущербной логику, в рамках которой события на Украине якобы послужили первопричиной кризиса безопасности на всем пространстве ОБСЕ», — сказал он, добавив, что это сознательная подтасовка фактов.

Дипломат подчеркнул, что серьезные противоречия между некоторыми членами ОБСЕ накопились уже давно и сопровождались «демонстративным отказом коллективного Запада» от диалога.

Он также добавил, что из-за расширения НАТО на восток ОБСЕ перестала быть основным инструментом в обеспечении строительства неделимой безопасности.

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены НАТО должны расширить поставки военной помощи для Украины в условиях нанесения российских ракетных ударов, чтобы добиться приемлемого соглашения о мире для Киева на будущих переговорах с Россией.

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Марина Совина
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