Кремль ответил на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

Песков заявил, что дата послания Путина Федеральному собранию пока не определена

Информации по дате оглашения президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному собранию в настоящее время нет. Таким образом на этот вопрос ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Нет, пока информации нет», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства, добавив, что российские власти проинформируют об этом дополнительно.