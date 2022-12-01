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13:07, 1 декабря 2022Россия

Кремль ответил на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

Песков заявил, что дата послания Путина Федеральному собранию пока не определена

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Информации по дате оглашения президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному собранию в настоящее время нет. Таким образом на этот вопрос ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Нет, пока информации нет», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства, добавив, что российские власти проинформируют об этом дополнительно.

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Сергей Истомин
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