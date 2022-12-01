В граничащем с Украиной регионе до марта продлили онлайн-обучение для школьников

Губернатор Гладков заявил о продлении до 24 марта онлайн-обучения для части школьников

В девяти приграничных муниципальных образованиях Белгородской области, а также в Белгороде и Яковлевском округе продлили дистанционное обучение для школьников почти на четыре месяца — до 24 марта. Об этом заявил губернатор граничащего с Украиной региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Глава области уточнил, что детсады в муниципалитетах в это время будут работать в режиме дежурных групп. Он выразил надежду, что родители обучающихся поймут своевременность и необходимость принятых решений, и подчеркнул, что власти сделают все, чтобы оказать помощь в получении знаний, которые необходимы каждому ребенку.

«Например, 11-классникам, которые должны написать итоговое сочинение, а точнее, первую попытку, которая должна быть в декабре, мы проведем для приграничных районов и в Белгороде, и в Яковлевском округе в январе. Почему? Для того, чтобы детей организованно перевезти в безопасные места написания сочинений», — написал Гладков.

Он сообщил, что итоговое сочинение в этом учебном году должны написать более 3 тысяч человек. Его перенос не повлияет на число попыток, которые даны для написания сочинения, подчеркнул губернатор.

30 ноября ВСУ обстреляли поселок Красное в Белгородской области. В населенном пункте зафиксированы незначительные повреждения жилых домов, никто не пострадал.

19 октября Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.