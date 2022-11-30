Глава приграничного российского региона сообщил об обстреле ВСУ

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Красное

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Красное в граничащей с Украиной Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, в населенном пункте зафиксированы незначительные повреждения жилых домов. Пострадавших при обстреле нет.

«Осколками снаряда выбиты окна и посечена крыша у трех частных домовладений. Оперативные службы продолжают подомовой обход территории», — сообщил Гладков.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли два других села в Валуйском городском округе Белгородской области — Старый Хутор и Бирюч.