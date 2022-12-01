Лавров объяснил разницу между СВО и операциями США в Югославии и Ираке

Лавров: Россия наносит удары лишь по тем объектам, которые причастны к убийству русских

Российские военные, в отличие от их коллег из США и НАТО, наносят удары лишь по тем объектам инфраструктуры, которые причастны к убийству русских на Украине. Так глава МИД России Сергей Лавров объяснил разницу между СВО и западными операциями в Ираке, Югославии и других горячих точках. Трансляция пресс-конференции министра в четверг, 1 декабря, доступна на YouTube.

«Когда в неизмеримо больших количествах Запад положил, убил арабов в том же Ираке, в той же Ливии, в той же Сирии, Югославии или в Афганистане, я не припомню такой заботы о гражданском населении. То есть это получается люди второго, третьего, четвертого сорта. А вот украинцы, которые потомки древних римлян, как они сами говорят, видимо, заслуживают особой защиты по линии западных институтов и западных структур», — выразил негодование Лавров.

Министр отметил, что российские военные не наносят ударов по мирному населению, а лишь «выводят из строя объекты энергетики, которые позволяют западным странам накачивать Украину смертоносным оружием, чтобы убивать русских».

Ранее Лавров рассказал, что президент Франции Эммануэль Макрон не подавал сигналов о желании провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по дипломатическим каналам, поэтому слухи о том, что между ними может состояться разговор, не соответствуют действительности.