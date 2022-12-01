Лавров отреагировал на слова Макрона о желании поговорить с Путиным

Глава МИД России Лавров заявил, что Макрон не давал сигналов о переговорах с Путиным

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что президент Франции Эммануэль Макрон не подавал сигналов о желании провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по дипломатическим каналам, поэтому слухи о том, что между ними может состояться разговор, не соответствуют действительности. Трансляция пресс-конференции министра в четверг, 1 декабря, доступна на YouTube.

«У французов есть такая манера делать свою дипломатию предельно публичной. Мы ждали, когда же он позвонит, если он собирается действительно звонить, но тут дня три назад его в очередной раз спросили какие-то журналисты, а он сказал: "Я не буду пытаться связаться с Путиным, пока не съезжу в Вашингтон"», — отреагировал министр.

Поэтому Москва делает вывод, что слова Макрона не соотносятся с желаниями, а сами переговоры не пройдут до «совета» французского политика с американским коллегой Джо Байденом.

Президент Франции прибыл в США с официальным трехдневным визитом 30 ноября.