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21:29, 1 декабря 2022Мир

В Швеции раскрыли возможный способ совершения диверсии на «Северных потоках»

Expressen: диверсию на «Северных потоках» могли совершить с надводного судна
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Доцент в области оборонных систем шведского НИИ обороны Ханс Ливонг раскрыл вероятный способ, которым была совершена диверсия на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». По его словам, взрывные снаряды могли быть спущены с надводного судна и размещены за пределами газопроводов, сообщает газета Expressen.

«Это не маленький высокоточный заряд, а более крупный заряд, который был размещен на дне рядом с трубами», — заявил эксперт.

Он считает, что управление совершением диверсии могли с одного или несколько судов.

По другой версии, которую приводит издание, для осуществления взрыва пришлось задействовать подводные аппараты, с помощью которых на трубы установили заряды.

Ранее международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов рассказал, что консервация оборудования на компрессорных станциях «Портовая» и «Славянская» является стандартной процедурой, в случае необходимости расконсервация займет от нескольких дней до недели. При этом он отметил, что возобновление работы «Северных потоков» на данный момент маловероятно.

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Марина Совина
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