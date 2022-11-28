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13:56, 28 ноября 2022Мир

Назван возможный срок расконсервации «Северных потоков»

Аналитик Демидов назвал возможной расконсервацию «Северных потоков» за несколько дней
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Консервация оборудования на компрессорных станциях «Портовая» и «Славянская» является стандартной процедурой, в случае необходимости расконсервация займет от нескольких дней до недели. Тем не менее возобновление работы «Северных потоков» на данный момент маловероятно, предположил в разговоре с «Лентой.ру» международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

«Газпром» планирует законсервировать оборудование на компрессорных станциях «Портовая» и «Славянская», нагнетавших газ в систему газопроводов «Северный поток», узнал «Коммерсантъ». После консервации все оборудование останется на станциях, перевозить его на другие площадки компания не будет, сказал источник издания.

«Процедура консервации оборудования и объектов стандартная, — сказал Демидов. — Вся КС "Славянская", кстати, и так была законсервирована и не работала, сейчас просто немного усложнился процесс — на данный момент трубы после взрыва открыты, законсервировать нужно будет и компрессоры, и газоперекачивающее оборудование».

Расконсервация, по словам аналитика, в случае необходимости произойдет достаточно быстро — это вопрос нескольких дней, максимум — недели. Тем не менее восстановление работы «Северных потоков» Демидову на данный момент кажется маловероятным.

«Несмотря на то что взрывы нанесли серьезные повреждения, все можно отремонтировать. Но для этого нужны соответствующие разрешения и технологии. Не думаю, что нам удастся поставлять газ по этим трубопроводам», — считает Демидов.

О разрушениях на «Северных потоках» стало известно в конце сентября, после чего выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы. Целой осталась одна из ниток «Северного потока-2».

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Наталия Белова
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