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15:47, 1 декабря 2022Россия

Москвичей предупредили о возможном начале эпидемии свиного гриппа

Эпидемиолог Роспотребнадзора Покровский допустил начало эпидемии свиного гриппа в Москве

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве в осенне-зимний период может начаться эпидемия свиного гриппа. Об этом предупредил заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский, чьи слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Может начаться эпидемия гриппа свиного или какого-то другого в осенне-зимний период. (...) С учетом, что свиной грипп уже приходил, может быть достаточно большая прослойка иммунная, чтобы эпидемия не началась», — допустил специалист.

Он призвал москвичей принимать меры предосторожности: вакцинироваться и носить маски. При этом, по его словам, необходимо учитывать, что защитное действие вакцины наступает не сразу.

«Вероятность, что будет эпидемия гриппа достаточно высокая, но эпидемиологи следят за ситуацией», — объяснил эпидемиолог, добавив, что в случае ухудшения ситуации Роспотребнадзор предоставит соответствующую информацию.

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев заявил, что в преобладании в России свиного гриппа нет ничего необычного.

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Никита Абрамов
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